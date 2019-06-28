28.06.2019 11:07
Haberler » Güncel » Haber

Avukattan uçan tekme

Avukattan uçan tekme

KAHRAMANMARAŞ'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavgada F.Ş.'nin burnu kırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti. Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
kavga , Kahramanmaraş , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:02 Müzelerde ders dönemi başlıyor
12:02 İslahiye'de, koyunlar derede serinletiliyor
12:02 Hakkari'deki çatışma
12:01 Cebeci'nin kaldırımları yenileniyor
12:01 Refüjdeki beton bloğa çarpan minibüs devrildi
12:01 25 yılda 3 bin böcek topladı
12:01 Araklı'daki sel