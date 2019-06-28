28.06.2019 11:58
Haberler » Güncel » Haber

Avukattan uçan tekme

Avukattan uçan tekme

KAHRAMANMARAŞ'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı.


KAHRAMANMARAŞ'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavgada F.Ş.'nin burnu kırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti. Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
kavga , Kahramanmaraş , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:05 Erdoğan ve eşi Japonya'da Türk vatandaşlarını selamladı
14:04 Nef, 2019'da konut teslimlerine devam ediyor
14:04 Avrupa'da aşırı sıcaklar can alıyor
14:02 Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
14:02 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
14:02 İzmir'de orman yangını
14:02 Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor