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Avustralya Açık elemelerine iki Türk tenisçi katılacak

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek.

13.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:08Avustralya Açık elemelerine iki Türk tenisçi katılacak
2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Açık'ın tek kadınlar elemelerinde 'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek.

Türkiye Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, geçen sezon sergilediği performansla dünya sıralamasında 182 numaraya kadar yükselen Pemra Özgen, beşinci kez elemelere katılacak. Dünya 209 numarası Pemra, ilk turda klasmanın 114. basamağındaki İspanyol Aliona Bolsova ile yarın TSİ 02.00'de karşılaşacak.
Turnuvaya korunmuş sıralamayla katılan Başak Eraydın ise 2. kez boy göstereceği organizasyonun elemelerinde ilk kez tur atlamaya çalışacak. Başak'ın elemelerdeki ilk rakibi, dünya 165'incisi ABD'li Varvara Lepchenko olacak.
Bir diğer milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.
Melbourne kentinde düzenlenen 2020 Avustralya Açık'ta elemeler, 14-18 Ocak, ana tablo maçları ise 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Pemra Özgen, Avustralya, Türkiye, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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