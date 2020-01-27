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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

27.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:16Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Açık'ta erkeklerin 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansındaki tek erkekler 4. tur maçında, 2014 şampiyonu Wawrinka ile 2019 ABD Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Medvedev karşılaştı.
34 yaşındaki Wawrinka, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi, 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de 10 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı.
Muguruza ve Halep çeyrek finalde
Kadınlarda ise dünya sıralamasının 32 numarası Garbine Muguruza, 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'i turnuvanın dışına itti. 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu Muguruza, 4. tur maçını 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.
4 numaralı seribaşı Simona Halep, 16 numaralı seribaşı
Elise Mertens'i 2-0, 28 numaralı seribaşı Anett Kontaveit de dünya 56'ncısı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek yoluna devam etti.

Dmitri Medvedev, Avustralya, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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