Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

Avustralya
Açık Tenis
Turnuvası tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 30'uncu sırada yer alan Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan ve 2 saat 25 dakika süren maçın setlerini aynı skorla 7-6 kazanan Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova, korttan 2-0 ayrılarak dördüncü tura çıktı.
Pavlyuchenkova, dördüncü turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.