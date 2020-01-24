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Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown Mersin'de

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Büyükelçilik Kültür Dairesi Koordinatörü Elif Barutçuoğlu ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

24.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:11Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown Mersin'de
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere 'e gelen Büyükelçisi Marc Innes Brown, Büyükelçilik Kültür Dairesi Koordinatörü Elif Barutçuoğlu ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Büyükelçi Brown'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, Büyükelçiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Brown ise Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Avustralya, Ankara, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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