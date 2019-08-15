Haberler» Dünya» Haber

Avustralya bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk'

Avustralya'da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu.

15.08.2019 11:20 Avustralya bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk'
Avustralya'da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2 kadını sokak ortasında bıçaklayan saldırganın kimliği belirlendi. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu belirtildi. Saldırganın öldürdüğü kadının Michaela Dunn'ın (24) ailesinin, soruşturmada polisten 'gizlilik' talep ettikleri belirtildi. Ayrıca saldırgan Mert Ney'in zihinsel sağlık sorunları olduğu bildirildi.

'KIZ KARDEŞİ ÖZÜR DİLEDİ'

Saldırgan Mert Ney'in kız kardeşi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, öldürülen Michaela Dunn'ın ailesinden özür diledi.



Avustralya, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:57   Senegalli bisiklet tamircisi terk edilmiş bisikletleri sanata dönüştürüyor
12:57   Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer
12:42   Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'
12:33   Türkiye'de işsizlik oranı 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu; işsiz sayısı 4 milyon 157 bin
12:19   Finlandiya'da çalışanlar mesai saatlerini kendileri belirleyecek
12:12   Ohio saldırganının ailesi, saldırıdan bahsedilmeyen ölüm ilanı için özür diledi
12:02   Piyasalar yeni bir küresel ekonomik durgunluğun sinyalini mi veriyor?