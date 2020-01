Avustralya Büyükelçisi Brown, Başkan Seçer ile bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Avustralya 'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun Avustralya Büyükelçiliği DAP programı kapsamında yürüttüğü 'Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe' projesi kapsamında geldiği Mersin 'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, makamında ağırladığı Avustralya Büyükelçisi Brown'a, yürüttükleri sosyal projeler hakkında bilgi verdi.Başkan Seçer, ziyarette toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu çalışmalarımız farklı alanlarda olabiliyor. Kadınlara, çocuklara, engellilere, özel çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bazı gruplar kendi vatandaşlarımız. Romanlar da yurttaşlarımız ve bu ülkenin asli unsurları. Ancak bazı gruplar var ki, Suriyeli sığınmacılar gibi burada yaşamaya başlamış ve bazı sorunları bölgemize taşımış topluluklar da var. Her grubun kendine has sorunlarını çözecek, Mersin'de bir arada yaşamanın önünü açacak projeler hayata geçirmek istiyoruz. Amacımız, hem kendi sorunlarını aşmalarına yardımcı olmak hem de bu toplulukların şehir nüfusuna uyumunu sağlamak. Umut ediyorum, sizlerle de ortak projeler yapabiliriz. Projelerimiz var. Sizin beklenti ve amaçlarınızla örtüşüyorsa beraber çalışmaktan onur duyarız" diye konuştu.Seçer, Avustralya'da haftalardır süren orman yangınlarını da üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, Avustralya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti."Mersin, her iki mevsimde de harika"Mersin'de olmaktan mutlu olduğunu ifade Büyükelçi Brown da "Geçen yaz başında verimli bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Şimdi kışın geldim. Mersin, her iki mevsimde de harika" dedi.Kalkınma projeleri kapsamında destekledikleri 'Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe' projesi için yerel partnerlerle çalıştıklarını dile getiren Büyükelçi Brown, "Burada Roman toplumuna faydalı olabilmek için eğitim projesi geliştirildi. Kadınlara yeni vasıflar kazandırılmasını amaçlayan bir proje" ifadelerini kullandı. - MERSİN