Cep Telefonu Oka Kalkan Olup Hayat Kurtardı

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, eşine zor rastlanan bir olay meydana geldi. Evinin önünde ok ve yay taşıyan saldırganla tartışma yaşayan 43 yaşındaki adam, kavgayı görüntülemek için telefonunu çıkardığı sırada ok telefonuna saplandı. Oklu saldırgan olay yerinde tutuklanırken polis tarafından başka bir bilgi verilmedi.

TELEFONU HAYATINI KURTARDI

Polisin verdiği bilgiye göre 43 yaşındaki adı açıklanmayan adam ve ok ile yay taşıyan saldırgan arasındaki tartışma evinin önünde başladı. Kurban, tartışmayı görüntülemek için cep telefonunu kaldırdığı anda saldırgan oku fırlattı ve telefon oka kalkan oldu.

Polis, okun cep telefonunu delip geçtiğini ve telefonun okun etkisiyle yüzüne çarpması sonucu kurbanın yüzünde küçük bir kesik oluştuğunu söyledi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis, olayın New South Wales eyaletindeki Nimbir kasabasında yaşandığını ve tarafların birbirlerini tanıdıklarını açıkladı. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi. 39 yaşındaki adamın saldırı ve mülke zarar verme suçlarından gelecek ay yargılanmaya başlanacağı belirtildi.