Haberler » Dünya » Avustralya'da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

Avustralya'da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Avustralya'da bir kargo gemisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirlenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiyi göz altına alan polis, bunun Avustralya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı

05.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28Avustralya'da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
'da bir kargo gemisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirlenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiyi göz altına alan polis, bunun Avustralya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı.

Ülkenin güney kıyılarında bulunan Melbourne şehri limanında yapılan operasyonda federal polisler Tayland'dan gelen bir kargo gemisini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Bangkok'ta üretildiği belirlenen müzik hoparlörlerinin içerisinde bin 759 kilogram sentetik uyuşturucu metamfetamin ve 37 kilogram eroin tespit edildi. Yetkililer piyasa değeri yaklaşık 1 milyar ABD Doları (4.8 milyar TL) olan maddelerin ülkeye girmesi halinde, 16 milyon uyuşturucu trafiği sonrası satılabileceğini duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:03 Lyon'da Işık Festivali zamanı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:56 Fikirtepe'de metrobüs kazası - Haberler
17:56 Mutlu kadın umutlu gelecek yetiştirir - Haberler
17:54 Kendini asan genci ölümden annesi kurtardı - Haberler
17:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir - Haberler
17:05 Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü - Haberler
16:39 Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti - Haberler
16:30 Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı - Haberler
5.12.2019 18:10:40