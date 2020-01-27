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Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakası tespit edildi

Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakasının tespit edildiği ve hastanın karantina altına alındığı belirtildi.

27.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:20Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakası tespit edildi
'da 5'inci korona virüsü vakasının tespit edildiği ve hastanın karantina altına alındığı belirtildi.
Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü Avustralya'ya da sıçradı. Yeni Güney eyaletinden sağlık yetkilisi Kerry Chant yaptığı açıklamada, 5. korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Chant, 21 yaşındaki kadının Perşembe günü Çin'in Wuhan şehrinden uçakla Sidney Uluslararası Havalimanı'na geldiğini söyledi. Kadının 24 saat sonra korona virüsü semptomları gösterdiğini ifade eden Chant, teşhis konulduktan sonra Westmead Hastanesi'ne kaldırılarak karantina altına alındığını söyledi.
Avustralya'da 4'üncü vaka ise pazar günü Sidney'de tespit edilmişti. Ülkedeki hastaların hepsinin hastanelerde tedavi gördüğü ve karantina altında tutulduğu belirtildi.
Öte yandan, Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 823'e çıktığı belirtildi.
Tayland, Japonya, Vietnam, Güney Kore, Malezya, Singapur, Nepal, Fransa, Portekiz, ABD ve Kanada gibi birçok ülkede korona virüsü vakaları tespit edilmişti.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: İHA

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