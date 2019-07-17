17.07.2019 12:13
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Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulundu

Avustralya

Güney Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulunduğu bildirildi.

Güney Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulunduğu bildirildi.
Paul Elliot adlı balıkçı, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) yaptığı açıklamada, Güney Avustralya eyaletindeki Eyre Yarımadası'nın batısında oğluyla balık tutarken içinde mesaj yazılı bir şişe bulduğunu belirtti.
Elliot, 17 Kasım 1969 tarihli mesajı yazan kişinin, kendisini Paul Gilmore adlı 13 yaşında İngiliz bir çocuk olarak tanıttığını kaydetti.
Gilmore'un mesajında "Avustralya'nın güneyinden batısına doğru bir gemide yolculuk yapıyorum. Lütfen cevap verin." ifadelerinin yer aldığını aktaran Elliot, bu kişiyi bulmak ve tanışmak istediğini dile getirdi.
Dünyada en eski şişe mesajı, Batı Avustralya'da bir kumsalda bulunmuştu.
Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'in 180 kilometre kuzeyinde yer alan Wedge Adası kumsalında bulunan mesajın, 132 yıl önce bir Alman gemisi tarafından suya bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: AA
Avustralya, Güney, Güncel

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