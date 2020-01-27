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Avustralya'da 60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü

Avustralya'da düzenlenen kek yeme yarışmasında 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

27.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:54Avustralya'da 60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü
'da düzenlenen kek yeme yarışmasında 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan eyaletinin Hervey Bay kentindeki bir otelde "Avustralya Günü" etkinlikleri kapsamında, "lamington" adı verilen çikolata sosu ve hindistan ceviziyle kaplanmış keki belirli bir sürede en çok yeme yarışması düzenlendi.
Yarışmacılardan 60 yaşındaki kadın, kek yerken fenalaştı.
Olay yerinde kalp masajı yapılan kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Otel yönetiminden sosyal medyada yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kadının ailesi ve arkadaşlarına taziye dilekleri iletildi.
Ülkede her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü'nde kek, tart ve sosisli sandviç gibi yiyecekleri yeme yarışmaları yapılıyor.

Queensland, Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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