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Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti

Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC) kupaya veda etti.

17.09.2019 16:00Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti
Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC) kupaya veda etti.
FFA Cup'ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya'da Victoria Ulusal Premier Lig'de mücadele eden Anadoluspor ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.
Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Anadoluspor'un Melbourne'daki sahasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lik sonuçla gitti.
İkinci yarıya Anadoluspor'a oranla daha iyi başlayan ve bir şutu direkten dönen Central Coast Mariners takımı, 90+2'de Abraham Majok'un ayağından bulduğu golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadoluspor FFA Cup'a veda ederken Central Coast Mariners takımı yarı finale yükseldi.

Futbol Federasyonu, Avustralya, Spor

Kaynak: AA

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