Avustralya'da araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı 11 yaralı

Avustralya'da araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı 11 yaralıTuba KARA, (DHA)- Avustralya'nın Greenacre kentinde kaputundan duman çıkan bir araç, seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı mağazaya daldı.

21.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:45
Avustralya'da araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı 11 yaralı
Tuba KARA, (DHA)- Avustralya'nın Greenacre kentinde kaputundan duman çıkan bir araç, seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı mağazaya daldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken; 11 kişi yaralandı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Greenacre kentinde dumanlar çıkan bir araç, trafikte seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı giyim mağazasına daldı. Kazada, mağazada alışveriş yapan 11 kişi ve aracı kullanan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde uyguladı.
'KASTEN YAPILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'
Görgü tanığı John Makhlouf, 'Çok fazla duman gördüm ve korna sesi duydum. Bir araba yoldan çıktı ve diğer araba doğrudan mağazaya girdi ve sürekli korna sesi duyuluyordu. Köşede duran ya da ışıklardan geçen kimse olmaması bir şans dedi. Avustralyalı bir radyo sunucusuyla konuşan Yeni Güney Galler (NSW) polis memuru Murray Reynolds, Kasten yapılmış gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Ancak, NSW Polisi, kazanın terörle ilgili olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını, soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti. Avustralya’da araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı 11 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Avustralya, Galler, DHA, Güncel, Haber

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