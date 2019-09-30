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Avustralya'da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu

Avustralya'da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

30.09.2019 20:36Avustralya'da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu
Avustralya'da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.
Avustralya'nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen 'Brisbane Air Show 2019'a C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı.

Görüntü Dökümü
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-C-17A Globemaster'ın uçuşuna dair görüntüler
-İzleyenlerin görüntüsü
-İzleyenlerin uçağın geçişi sırasında bağırmaları



Avustralya, Brisbane, Güncel

Kaynak: DHA

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