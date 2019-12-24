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Avustralya'da AVM'de balon izdihamı: 17 yaralı

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde içinde hediye çeki olan balonları yakalamaya çalışan kalabalık arasında yaşanan izdihamda 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

24.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:57 Avustralya'da AVM'de balon izdihamı: 17 yaralı
'da bir alışveriş merkezinde içinde hediye çeki olan balonları yakalamaya çalışan kalabalık arasında yaşanan izdihamda 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde Westfield Parramatta alışveriş merkezinde yılbaşı etkinlikleri kapsamında içinde hediye çeki olan balonlar kabalığın üzerine bırakıldı. Yaklaşık 150 kişi balonları yakalamak için birbirini ezdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralanan 12 kişinin olay yerinde tedavi edildiği, diğer 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Olay sırasında AVM'de bulunan Jonathan Nott yaptığı açıklamada, kalabalık toplanırken balonların bırakıldığı sırada insanların yaralanmasından endişe ettiğini ifade ederek, "Etkinliğin yapıldığı alan, büyük bir kalabalığın balonları yakalaması için çok güvenli görünmüyordu" dedi.

Olayın yaşandığı AVM'nin sahibi Scentre Group, olayın araştırdığını açıkladı. - SİDNEY

Avustralya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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