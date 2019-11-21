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Avustralya'da başörtülü hamile kadın darbedildi

Avustralya'da başörtülü hamile kadın darbedildiAvustralya, (DHA)- Avustralya'da başörtülü hamile kadın, 43 yaşındaki bir saldırgan tarafından darbedildi.

21.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:25
'da başörtülü hamile kadın darbedildi
Avustralya, (DHA)- Avustralya'da başörtülü hamile kadın, 43 yaşındaki bir saldırgan tarafından darbedildi. Olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kafede meydana geldi. 43 yaşında olduğu açıklanan saldırgan, arkadaşlarıyla oturan 38 haftalık hamile kadının masasına yaklaşarak bir şeyler söyledi, ardından kadına yumruk ve tekme attı. Diğer müşterilerin ise saldırganı durdurmaya çalıştıkları görüldü.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kadının darbedildiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Avustralya'da başörtülü hamile kadın darbedildi

Avustralya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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