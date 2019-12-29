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Avustralya'da bazı gönüllü itfaiyecilere "yevmiye" verilecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yangınlarla mücadelenin sürdüğü Yeni Güney Galler eyaletinde bazı gönüllü itfaiyecilere günlük ödeme yapılacağını açıkladı.

29.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:38 Avustralya'da bazı gönüllü itfaiyecilere
Başbakanı Scott Morrison, yangınlarla mücadelenin sürdüğü Yeni Güney eyaletinde bazı gönüllü itfaiyecilere günlük ödeme yapılacağını açıkladı.
Morrison, Yeni Güney Galler'de yangın söndürme çalışmaları için 10 günden fazla göreve çağrılan gönüllü itfaiyecilere günlük 300 Avustralya doları (1250 lira) verileceğini söyledi.
Avustralya Başbakanı, hafta içinde yangın söndürme çalışmalarına katılan federal kamu sektöründen gönüllü itfaiyecilere ücretli izin hakkı verileceğini duyurmuştu.
Muhalefetteki İşçi Partisi hükümete gönüllü itfaiyecilere tazminat ödenmesi konusunda baskı yapıyordu.
Eylül ayından bu yana Yeni Güney Galler eyaletindeki yangın söndürme çalışmalarına 3 bine yakın kişi katıldığı, bunların yüzde 90'a yakınının ücret ödenmeyen gönüllüler olduğu ifade ediliyordu.
Avustralya'da eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda toplam 5 milyon hektar alan ve binden fazla ev kül oldu. Yangınlarda 9 kişi de hayatını kaybetti.

Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: AA

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