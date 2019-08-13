Haberler» Güncel» Haber

Avustralya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Avustralya'nın Sidney kentinde, kalabalığın arasına dalan saldırgan bir kadını bıçakladı.

13.08.2019 11:25
Avustralya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Avustralya'nın Sidney kentinde, kalabalığın arasına dalan saldırgan bir kadını bıçakladı. Saldırgan olay yerindekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Sidney kentinde kimliği belirsiz bıçaklı bir saldırganın kalabalık bir caddede bir kadını bıçakladığı belirtildi. Saldırganın çevredekiler tarafından yakalanarak sandalye ve kasa ile etkisiz hale getirildiği ve polise teslim edildiği öğrenildi. Polis tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırganın başkalarını da bıçaklama girişiminde bulunduğu ancak çevredekiler tarafından engellendiği ifade edildi. Görgü tanıkları, saldırganın bir aracın üzerine çıkıp "vurun beni" diye bağırdığını ve çevredekilerin saldırganı yakalayıp sandalyeyle etkisiz hale getirdiğini belirtti. Saldırıda yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, olay yerindekilerin cesur girişimleriyle durdurulan saldırganın gözaltına alındığını ifade etti. Öte yandan, aynı caddede yer alan bir apartmanda bir kadının ise ölü bulunduğu belirtildi. Olayın bıçaklı saldırıyla bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
(İHA)
Avustralya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   Bir yılda 255 milyon 433 bin fidan toprakla buluştu
12:15   Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma
12:10   Gökyüzünde çığlık ve kahkaha atarak eğleniyorlar - MUĞLA
12:10   Sakal bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar
12:10   RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN YAPIMI DEVAM EDİYOR
12:08   Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında
12:00   "Mangal alışkanlığı mide kanserini tetikliyor"