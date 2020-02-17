Avustralya'da bir kadının sipariş verdiği hamburgerin içinden metal çubuk çıktı

Fast food restoranlarındaki skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Avustralya 'nın Sydney kentinde yaşayan Ada Teaupa, Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan McDonald's'a giderek yeğeni ve kendisi için tavuk burger siparişi verdi. Ürünlerin hazırlanmasının ardından paketi teslim alan ve eve giden Teaupa, yemeğinden ısırık aldığında büyük bir şok yaşadı. Dişini neredeyse kıracak bir cisim fark eden kadın, ekmeğin içinde metal bir çubuk olduğunu gördü.

"NEREDEYSE DİŞİMİ KIRIYORDU"

Durumu fotoğraflayan ve sosyal medyada paylaşan Teaupa, "Bakın burgerin içinden ne çıktı. Neredeyse dişimi kırıyordu. 3 yaşındaki yeğenime de aynısından almıştım. Tanrıya şükür henüz ona vermemiştim" dedi.

Burgeri aldığı restorana geri götürdüğünü söyleyen Teaupa, kendisinden özür dilendiğini ve telafi için yeni ürün teklif edildiğini belirtti.