Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir fayton sürücüsünün bitkin düşmüş atı tekmelediğini gösteren görüntüler tartışmalara sebep oldu. Yorgunluktan yere yığılan ve ayağa kalmakta güçlük çeken atı tekmeleyen sürücü, yoldan geçen biri tarafından görüntülendi.

Amatör kamera kayıtlarında, sürücünün ata küfürler ettiği ve şiddet uyguladığı görülüyor. Çevredeki insanların tepkisiyle karşılaşan sürücü, kendisini görüntüleyen şahsa da hakaretler ediyor.

Facebook'a yüklenen videoda çevredekilerin tavsiyesiyle koşum takımları çıkartılan at, bir süre sonra gücünü toplayarak ayağa kalkıyor.

ŞİRKET SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Fayton sürücüsünün bağlı olduğu şirketin sahibi Dean Crichton ise görüntülerin yayılması sonrası çalışanın arkasında duran açıklamalarda bulundu. "Sürücü için stresli bir andı, kullandığı dili tasvip etmiyorum ancak çevredekilerin tepki göstermesi onu daha da zor bir duruma soktu." diyen şirket sahibi aynı zamanda bir kişinin hareketlerinin tüm sektöre mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.