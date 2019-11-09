Haberler » Güncel » Avustralya'da çalı yangınları: 2 ölü, 30 yaralı - Haber

Avustralya'da çalı yangınları: 2 ölü, 30 yaralı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çalı yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve 7 kişi de kayıp.

09.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:16Avustralya'da çalı yangınları: 2 ölü, 30 yaralı

'nın Yeni Güney eyaletinde çalı yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve 7 kişi de kayıp.

NZ Herald gazetesinde yer alan habere göre, eyalet genelinde birkaç noktada çıkan çalı yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve 7 kişi de kayıp.  Yeni Güney Galler Kırsal Teşkilatı'nın (NSW RFS) yaptığı açıklamaya göre ise, eyalet genelinde birkaç noktadaki çalı yangınları nedeniyle yaklaşık 150 ev kül oldu. Bölge sakinlerinin, yangın tehlikesi ve duman gibi nedenlerden dolayı yangından etkilenen bölgelere geri dönmelerinin zaman alacağı belirtildi. Ayrıca, çalı yangınların nedeniyle de bazı caddelerin uyarı yapılmadan ulaşıma kapatılacağı uyarısı yapıldı. Yangınların daha da yayılması ihtimaline karşı yangına yakın yerlerdeki bölge sakinlerine 'dikkatli olun' çağrısı da yapıldı. Yangın nedeniyle Glenn Innes bölgesinde ise bir hapishanedeki mahkümlar geçici olarak başka bir hapishaneye tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Yangın bölgesinden görüntü

-Yangında ilerleyen itfaiye ekipleri

-Yanan ağaçlar

-Yükselen dumanlar

-Yanan ormanlık alan

-Yangınla helikopterli müdahale

-Detaylar



Avustralya, İtfaiye, Galler, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45 Kandilde lokmalar Büyükşehir'den
13:44 Anne ve baba, sünnet düğünündeki görüntüler için dansözleri suçladı
13:44 DHA YURT BÜLTENİ-9
13:39 DSİ, Ocak ayından itibaren 162 adet toplu makinalı çalışma yaptı
13:43 "Tabiatın kalbi" renk cümbüşüyle büyülüyor
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:45:51