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Avustralya'da çalı yangınları 2 ölü, 30 yaralı

Avustralya'da çalı yangınları 2 ölü, 30 yaralıAvustralya, (DHA)- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çalı yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve 7 kişi de kayıp.

09.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:19
'da çalı yangınları 2 ölü, 30 yaralı
Avustralya, (DHA)- Avustralya'nın Yeni Güney eyaletinde çalı yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve 7 kişi de kayıp.
NZ Herald gazetesinde yer alan habere göre, eyalet genelinde birkaç noktada çıkan çalı yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve 7 kişi de kayıp. Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Teşkilatı'nın (NSW RFS) yaptığı açıklamaya göre ise, eyalet genelinde birkaç noktadaki çalı yangınları nedeniyle yaklaşık 150 ev kül oldu. Bölge sakinlerinin, yangın tehlikesi ve duman gibi nedenlerden dolayı yangından etkilenen bölgelere geri dönmelerinin zaman alacağı belirtildi. Ayrıca, çalı yangınların nedeniyle de bazı caddelerin uyarı yapılmadan ulaşıma kapatılacağı uyarısı yapıldı. Yangınların daha da yayılması ihtimaline karşı yangına yakın yerlerdeki bölge sakinlerine 'dikkatli olun' çağrısı da yapıldı. Yangın nedeniyle Glenn Innes bölgesinde ise bir hapishanedeki mahkümlar geçici olarak başka bir hapishaneye tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.
Avustralya'da çalı yangınları 2 ölü, 30 yaralı

Avustralya, Galler, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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