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Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı

Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

23.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:22Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı

'da Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney eyaletindeki Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, bölgede yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, bu sebeple havayolu trafiğinin kapatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Havaalanının bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar

-Yangın söndürme helikopterleri

-İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin görüntüleri

-Detaylar



Avustralya, Canberra, Galler, Güncel

Kaynak: DHA

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