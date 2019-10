Avustralya'da çevre aktivistlerinden işgal eylemleri (2) - MELBOURNE

Gösteri yürüyüşünden detaylarGüvenlik güçlerinin önlemlerinden detaylarGöstericilerle röportajGözaltına alınan göstericilerden detaylar- İklim değişikliğine çözüm bulmak için hükümete bir an önce harekete geçme çağrısı yapılan eylemlerde 49 kişi gözaltına alındıMELBOURNE (AA) – Avustralya 'da hükümete iklim değişikliğine çözüm bulmak için bir an önce harekete geçme çağrısı yapılan eylemlerde 49 kişi gözaltına alındı.Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grup üyelerinin dünya genelinde düzenlediği eylemlere paralel olarak Avustralya'nın Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane ve Perth kentlerinde toplanan binlerce çevre aktivisti, eylem yaptı.İklim değişikliği, türlerin yok olması, biyolojik çeşitlilik kaybı, sosyal ve ekonomik çöküşe karşı sivil itaatsizlik söylemleriyle düzenlenen gösterilerde, polisin uyarılarını dikkate almayan Sydney'de 30, Melbourne'da 10, Brisbane'de 6, diğer kentlerde de 3 olmak üzere 49 kişi gözaltına alındı.Melbourne'de Carlton Gardens'da toplanan göstericiler, "Hayat için isyan", "Okyanuslar yükseliyor, biz de öyleyiz", "Geleceğimizi kurtarın" ve "Doğruyu söyleyin" yazılı pankartlar taşıdı.Kent merkezine doğru yürüyüşe geçen yaklaşık bin 500 gösterici, Russell ve Bourke caddelerinin kesiştiği kavşağı araç trafiğine kapattı.Göstericiler, oturma eylemi yaparak, Avustralya hükümetini, iklim değişikliğine çözüm bulmak için bir an önce harekete geçmeye çağırdı.Oturma eylemi sonrasında yeniden yürüyüşe geçen göstericiler, polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında Flinders ve Swanston caddelerinin kesiştiği kavşağa geldi. Bu noktada polis tarafından durdurulan göstericiler, slogan atarak eylemlerine bir süre daha devam etti. Polisin caddeyi boşaltmaları yönünde yaptığı anonsa uymayarak oturma eylemine devam eden göstericilerden 10'u gözaltına alındı."Çocuklarımın geleceğinden endişeliyim"Göstericilerden Anna Jenkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın bir gerçek olduğunu ve gelecekten endişelendiğini belirtti.Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Jenkins, "Bir baloncuk içinde yaşıyoruz ama biz bu gezegeni paylaşıyoruz. Çok yakında gıda kıtlığıyla, su kıtlığıyla, sorunlu mahsullerle ve şiddetli hava şartlarıyla karşı karşıya kalacağız ve bunlar gelecek 10 yıl içinde toplumda çöküntülere neden olacak, ben bunu hafife alarak söylemiyorum, gerçekten korkuyorum, ben bilim insanı değilim, ben eylemci de değilim, anneyim, çocuklarımızın, benim çocuklarımın geleceğinden endişeliyim." ifadelerini kullandı.Bugün başlayan ve gün boyu süren eylemlerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.