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Avustralya'da çocukları arabada aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı

Avustralya'da iki çocuğu araç içinde aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı.

25.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:40Avustralya'da çocukları arabada aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı
'da iki çocuğu araç içinde aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre, eyaleti polisi, çocukların cumartesi günü araç içinde bilinçsiz halde bulunduğunu ve arabada ne kadar süre kaldıklarının bilinmediğini açıkladı.
Yapılan otopsinin ardından biri 1 diğeri 2 yaşındaki çocukların aşırı sıcak sebebiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çocuklar bulunduğunda dışarıda hava sıcaklığının yaklaşık 31 derece olduğu kaydedildi.
Yetkililer, 27 yaşındaki anne Kerri-Ann Conley'in "insan hayatını ihmal" sebebiyle cinayetle suçlandığını açıkladı.
Queensland eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, olayı "tam bir trajedi" olarak değerlendirirken, Çocuk Güvenliği Dairesinin davayı inceleyeceğini söyledi.

Queensland, Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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