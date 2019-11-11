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Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildiAvustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan çalı yangınlarının büyüyerek devam etmesi sonucu acil durum ilan edildi.

11.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:25
'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Avustralya, (DHA) ? Avustralya'nın Yeni Güney eyaletinde başlayan çalı yangınlarının büyüyerek devam etmesi sonucu acil durum ilan edildi.
Daha önce 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi ve acil durum ilan edildi. Yetkililer, yangının çok hızlı yayıldığını belirterek, vatandaşların uyarı beklemeden önlem almaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yangından etkilenen ve risk altında bulunan 50 okulda eğitime ara verildiğini ve 500 okulda daha eğitime ara verileceğini duyuran yetkililer, ilan edilen acil durumun 7 gün süreceğini bildirdi.
Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Avustralya, Galler, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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