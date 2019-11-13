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Avustralya'da devam eden yangınlara müdahale eden bir helikopter düştü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde devam yangınlara müdahale eden bir helikopter düştü.

13.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:21Avustralya'da devam eden yangınlara müdahale eden bir helikopter düştü

'nın Yeni Güney eyaletinde devam yangınlara müdahale eden bir helikopter düştü. Pilotun sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Avustralya'da günlerdir devam eden çalı yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü bildirildi. Pilotun sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. Rüzgarlı hava koşulları nedeniyle hızla yayılan ve söndürmekte güçlük çekilen yangınlarda ünlü aktör Russell Crowe'un da arazisinde hasar oluştu. Ünlü aktör, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin tehdit altında olmadığını belirterek arazisinden görüntüler paylaştı.

Yetkililer sosyal medya hesaplarından bölgedeki yangınların durumunu vatandaşlara aktarıyor, durumu kritik olan bölgelerde halka bölgeyi boşaltma uyarıları yapılıyor. Uyarılarda bölgenin ismini ve saat bilgisini veren yetkililer, 'Boşaltmaya Hazır Olun' veya daha kritik durumlarda 'Şimdi Bölgeyi Boşaltın' şeklinde uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikopterle havadan yangına müdahale anı

-Yangına dair helikopterden çekilmiş görüntü



Helikopter, Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: DHA

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