Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı

Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan Sally Stent isimli kadın, uçak yolculuğundan sonra evine gelip uyumaya karar verdi. Gece yarısı yüzünde bir şey hisseden kadın, gözlerini açınca büyük bir piton yılanın yüzüne doğru yaklaştığınıgördü. Sakin bir şekilde odadan ayrılan ve soğukkanlılığını koruyan Stent hayatını panik yapmamasına borçlu olduğunu belirtti.

PANİK YAPMADAN ODADAN ÇIKTI

Sally Stent adındaki kadın, yorucu bir uçak yolculuğunun ardından evine gidip uyumaya karar verdi. Evindeki yılanın varlığından habersiz olmasına rağmen gözünü açtığında yatağın ucundaki lambaya dolanarak kadının başına doğru uzanıp yüzünü emen 2 metrelikyılanı gören Stent, gayet sakin bir şekilde odadan çıktı.

BABASINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Stent, evde babasının olduğunu, çığlık atması durumunda babasının durumu çok daha kötü bir tepki vereceğini bildiği için sakin bir şekilde odasından çıkıp babasına durumu anlattığını söyledi. Babasının önce sakinleştirip evde yılan olduğunu anlattığını söyleyen Stent, babasını ikna etmenin 15 dakika sürdüğünü söyledi.

En sonunda babasını ikna edip odaya girdiklerinde yılanın ortadan kaybolduğunu görünce babasının kendisine, yılan olmadığını sadece uydurduğunu söyledi.

YILAN UZMANI PİTONU SAKLANDIĞI YERDEN ÇIKARDI

Daha sonra eve profesyonel bir yılan uzmanı çağrıldı. Uzman yılanı saklandığı yerden çıkardı. Yılan uzmanı yılanın en son yediği avını sindirmek için güvenlik bir yer ararken eve girmiş olabileceğini söyledi.