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Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı

Avustralya'da Noel'den önce bir alışveriş merkezinde hediye dolu balonları yakalamaya çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda, 12 kişi yaralandı.

24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22 Avustralya'da hediye dolu balonlar izdihama neden oldu: 12 yaralı
'da 'den önce bir alışveriş merkezinde hediye dolu balonları yakalamaya çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda, 12 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Sydney'de Westfield Parramatta alışveriş merkezinde gece yarısı "mega balon düşürme" etkinliğinde hediye dolu balonları yakalamak isteyen yüzlerce kişi izdiham yarattı.
Polis, olayda çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığını; 7'sinin ayakta tedavi edildiğini, 5'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avustralya, Noel, Güncel

Kaynak: AA

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