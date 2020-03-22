Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Avustralya'da ibadethaneler, spor salonları ve barlar kapatılıyor - Haberler

Avustralya'da ibadethaneler, spor salonları ve barlar kapatılıyor

Avustralya'da korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Pazartesi itibarıyla spor salonları, bar ve ibadethanelerin kapatılmasına karar verildi.

22.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:03
Avustralya'da ibadethaneler, spor salonları ve barlar kapatılıyor
Avustralya 'da korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Pazartesi itibarıyla spor salonları, bar ve ibadethanelerin kapatılmasına karar verildi.

Korona virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da artan korona virüsü vakalarının ardından alınan tedbirler genişletiliyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla getirilen kısıtlamaları açıkladı. Söz konusu karara göre bar, spor salonları, sinemalar ve ibadethanelerin Pazartesi günü öğleden sonra kapatılmasına karar verildi. Restoranlar ve kafelerin sadece paket servis için faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi. Başbakan Morrison, "Okullar açık kalmalı ancak ebeveynler istemiyorlarsa çocuklarını okula göndermeyebilir. Çocuklarımızın eğitimlerinden bir yılını kaybettiğini görmek istemiyorum" dedi.

Öte yandan, Avustralya'da korona virüs hızla yayılırken ülke genelinde toplam vaka sayısının bin 315'e yükseldiği açıklandı. - CANBERRA

Kaynak: İHA

Etiketler : Avustralya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi - Haber Kartal'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Haber Devrekli fırıncıdan örnek davranış - Haber Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber
Loading