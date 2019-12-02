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Avustralya'da ıssız bölgede 12 gece mahsur kalan kadın kurtarıldı

Avustralya'nın geniş ve ıssız iç bölgesi Outback'te gezmek için yola çıkan ve araçları nehir yatağına saplanan üç kişiden biri, yaklaşık 2 haftadır mahsur kaldığı bölgede güvenlik görevlilerince kurtarıldı.

02.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:02Avustralya'da ıssız bölgede 12 gece mahsur kalan kadın kurtarıldı
'nın geniş ve ıssız iç bölgesi Outback'te gezmek için yola çıkan ve araçları nehir yatağına saplanan üç kişiden biri, yaklaşık 2 haftadır mahsur kaldığı bölgede güvenlik görevlilerince kurtarıldı.
Şefi Paulin Vicary, yaptığı açıklamada, bir çiftçinin kendilerine verdiği bilgiler doğrultusunda bölgede arama yaptıklarını ve Tamra McBeath-Riley adlı kadına ulaştıklarını açıkladı.
McBeath-Riley'in verdiği bilgilerden yola çıkarak iki arkadaşı Claire Hockridge ve Phu Tran'ı arama çalışmalarının başladığını söyleyen Vicary, bu kişilerin hayatından endişe ettiklerini belirtti.
Hastanede tedavi altında olan 52 yaşındaki McBeath-Riley, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da gezmek için yola çıktıklarını, ücra bir yerde araçlarının saplandığını anlattı.
Çevrede arama yaparken 1,5 kilometre uzaklıkta bir su birikintisi bulduğunu dile getiren McBeath-Riley, bir süre arkadaşlarıyla su birikintisinin orada kaldıklarını kaydetti.
Arkadaşlarının yardım bulmak amacıyla perşembe günü ana yola doğru yürüyüşe çıktığını ifade eden McBeath-Riley, kendisinin ise 40 dereceye ulaşan çöl sıcağı nedeniyle yürüyemeyeceğini düşündüğü için bir köpekle su birikintisinin yanında kalmayı tercih ettiğini vurguladı.
McBeath-Riley, birilerinin kendisini aradığından haberi olmadığını söyleyerek "Helikopter beni bulduğunda, Claire ve Phu'nun ana yola ulaştıklarını düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu." dedi.

Avustralya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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