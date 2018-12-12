Avustralya'da Kadın Mahkum Hücresinde Tek Başına Doğum Yaptı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:42

Avustralya'da hamile bir kadının tutuklu olduğu hücrede tek başına doğum yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.Yerel basındaki haberlere göre, Amy adlı kadının, Batı Avustralya'daki Bandyup hapishanesinde martta kilitli kaldığı hücresinde tek başına doğum yapmasıyla ilgili soruşturmanın raporu açıklandı.Soruşturmayı yürüten Müfettiş Prof. Neil Morgan, Amy'nin hücresinde yalnız başına doğum yaptığını belirterek doğumdan 5 dakika önce hücrenin önüne gelen hemşirelerin, anahtarları taşıyan gardiyan bulunamadığı için kadınla kapının arkasından iletişim kurduğunu ve fiziksel destek sağlayamadığını ifade etti.Rapora göre, kefalet koşullarını yerine getirememesi üzerine gebeliğin son zamanlarında yüksek güvenlikli Bandyup Kadın Cezaevi'ne gönderilen Amy, 11 Mart'ta yerel saatle 17.30'da hapishane görevlilerini doğumunun yaklaştığını haber vermek için çağırdı.Sağlık kontrolüne alındıktan sonra sancısının olduğunu söyleyen ancak bunun doğum sancısı olduğunu bildirmeyen Amy'nin önceki söyleminden haberdar olmayan hemşireler ağrı kesici verdikleri kadını saat 18.00'de hücresine gönderdi.Sancıları ağırlaşan Amy, saat 18.30 gibi yine yardım istedi. Anahtarları taşıyan görevli bulunamadığı için içeri giremeyen hemşireler, kapının arkasından kadına neler yapması gerektiğini anlattı.Amy, saat 19.40'ta bebeğini kimsenin yardımı olmadan doğurmak zorunda kaldı.Doğumdan yaklaşık 10 dakika sonra anahtarlara ulaşılmasıyla ilk müdahalede bulunulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.Morgan, soruşturmanın "21. yüzyılda bir Avustralya hapishanesinde, böyle üzücü, aşağılayıcı ve riskli bir olayın nasıl yaşanabildiğini anlamak" için yürütüldüğünü kaydetti.