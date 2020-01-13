Haberler » Güncel » Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir - Haber

Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilirAvustralya, (DHA) ? Avustralya'da Eylül ayından buyana devam eden yangınlar bitki örtüsüne ve vahşi yaşamdaki hayvanlara geri dönülmez zararlar veriyor.

13.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:28
'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir
Avustralya, (DHA) ? Avustralya'da ayından buyana devam eden yangınlar bitki örtüsüne ve vahşi yaşamdaki hayvanlara geri dönülmez zararlar veriyor. Yangınlarda binlerce koalanın telef olması sonrası, koala neslinin tükenmesi riski doğdu.
Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, yangınlardan en çok etkilenen hayvan türünün koalalar olduğunu açıkladı. Yangınların doğaya verdiği zararı telafi için 50 milyon Avustralya Doları bütçe ayırdıklarını duyuran Bakan Ley, gerekli çalışmaların yapılmaması halinde koalaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

Avustralya, Eylül, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52  Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete... - Haber
16:50  Kara kış hem çile hem güzellik getirdi - KARS - Haber
16:50  Ürdün Kralı: "Ürdün ve İsrail arasındaki diyalog yeniden başlamalı" - Haber
16:46  Göle serilen ağlar buz tuttu, balıkçıların mesaisi zorlaştı - Haber
16:45  Aksaray'da köylerin su isale hatları yenileniyor - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 16:53:54