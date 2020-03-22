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Avustralya'da korona nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

Avustralya'da korona virüsü vaka sayısı bin 286'ya yükseldi.

22.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:40
Avustralya'da korona nedeniyle okullarda eğitime ara verildi
Avustralya 'da korona virüsü vaka sayısı bin 286'ya yükseldi. Hükümet yarından itibaren okullarda eğitime ara verileceğini açıklarken, zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatlerin de kısıtlanacağı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 214 yeni vaka ile birlikte ülke genelinde korona virüs vakası bin 286'ya yükseldi. Avustralya hükümeti, çok sayıda eyalette halkın zorunlu haller dışında sokağa çıkmasını yasakladı. Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde alınan tedbirler kapsamında eczaneler, marketler, akaryakıt istasyonları ve bankaların faaliyetlerini sürdürmesine izin verildi. Okullarda ise yarından itibaren eğitime ara vereceği açıklandı. Yetkililer zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında kuryeler vasıtasıyla evlere teslim yöntemine özen gösterilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.
EYALETLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELİYOR
Avustralya'da son 24 saatte rekor düzeyde artan korona virüs vakaları nedeniyle hükümet, zorunlu haller dışında seyahat yasağı getirdi. Alınan karar doğrultusunda eyaletler arası turistik seyahatler geçici süreyle durdurulacak. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, okullarda eğitime ara verilmesinin ardından planlanan tatillerin kısıtlanması gerektiğini vurguladı. Başbakan Marrison ayrıca, alınan önlemlerin hayata geçirilmesi için denetimlerin arttırıldığının altını çizdi.
GÜNEY AVUSTRALYA EYALETİ SINIRLARINI KAPATTI
Avustralya'nın turizm potansiyeli yüksek eyaletlerinden Güney Avustralya'da ise korona virüsün eyalete bulaşmaması için sınır kapıları kurulacak. Buna göre, eyalete giriş yapmak isteyenler sınır kapısında 14 günlük tecrit kurallarını içeren bildirileri imzaladıktan sonra gözlem altında tutulacak. Gözlem noktalarında korona virüs belirtileri olmadığı takdirde geçiş sağlanabilecek. Salı gününden itibaren halkın 14 günlük izole sürecine gireceği ve bu sürede denetimlerin arttırılacağı kaydedildi.
Avustralya Hükümeti korona virüs nedeniyle durma noktasına gelen ekonomisini canlandırmak için 66 milyar dolar tutarındaki ikinci destek paketini açıkladı. Destek kapsamında kişi başı 750 dolar ödeme hükümet tarafından yapılacak. Ayrıca vatandaşlar emeklilik fonundan 10 bin dolara kadar erken para çekme işlemi yapabilecek.
(Mahmut Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Hükümet, Güncel

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