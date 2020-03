Avustralya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 16'ya ulaştı

Avustralya'da korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 16'ya yükselirken, virüsle mücadele kapsamında sağlık sektörüne yönelik 1.1 milyar dolar tutarında destek paketi açıklandı.Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Avustralya'da can kaybı artıyor. Avustralya'nın en kalabalık ikinci şehri Melbourne'da 80 yaşlarındaki erkek bir hastanın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletindeki 4. can kaybı yaşandı. Vakaların en çok görüldüğü şehir Sydney'de ise 91 yaşındaki kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, yaşlı bakımevinde kalan kadının 20 Mart'ta yapılan testlerinin pozitif çıktığı, bakımevinde Kovid-19 rastlanan 4 kişi ile birlikte 25 Mart'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Avustralya'nın tatil bölgelerinden Queensland eyaletinde ise 75 yaşındaki bir kadın virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sydney Limanı'na demirleyen ve 162 yolcusunda korona virüsü tespit edilen Ruby Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalandığı öngörülen kadının Queensland'daki evine döndüğünde testlerinin pozitif çıktığı ve tedavi altındayken yaşamını yitirdiği kaydedildi. Son vakalarla birlikte Avustralya'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.Ülke genelinde 334 yeni vakanın kayda geçmesiyle toplam vaka sayısının 3 bin 969'a ulaştığı bildirildi.Hükümet, sağlık sektörüne destek ödemelerini arttırdıKorona virüs sebebiyle sağlık sisteminde zor günler geçiren Avustralya hükümeti, korona virüsüne karşı mücadele kapsamında sağlık sistemine yönelik destek paketi açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, parlamentodan geçen yasa ile 1.1 milyar dolar tutarında destek paketini açıkladı. Bu kapsamda aile sağlığı, psikolojik destek, aile içi şiddet, genel sağlık ve gıda yardımlarının yer aldığı destek paketi hayata geçti. Başbakan Morrison ayrıca, evde kalan Avustralyalıların korona virüsle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekleri, korona virüs Whatsapp ihbar hattının da hayata geçirildiğini dile getirdi. - MELBOURNE

