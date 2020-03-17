Avustralya'da koronavirüse yakalanan Tom Hanks taburcu oldu
Avustralya'da koronavirüse yakalanan Tom Hanks taburcu oldu, eşi Rita Wilson bir süre daha hastanede kalacak. Hanks'in kiraladıkları evde kendisini karantinaya alacağı kaydedildi.
17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
Avustralya 'da koronavirüse yakalandığı öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks taburcu edildi. Hanks ile birlikte hastanede olan ve koronavirüse yakalan eşi Rita Wilson'ın ise bir süre daha hastanede kalacağı kaydedildi.
63 yaşındaki oyuncunun ülkenin doğu kıyısında bulunan Brisbane yakınlarındaki Gold Coast şehrinde kiraladıkları apartman dairesinde kendisini karantinada tutması bekleniyor. Hanks, Avustralya'da Lurhmann yapım şirketiyle birlikte 70'li yılların ünlü şarkıcısı Elvis Presley'i konu alan bir film üzerinde çalışıyordu. Hanks'in şarkıcı ve oyuncu olan eşi Rita Watson da Avustralya'da bir dizi konser vermişti.
63 yaşındaki oyuncunun ülkenin doğu kıyısında bulunan Brisbane yakınlarındaki Gold Coast şehrinde kiraladıkları apartman dairesinde kendisini karantinada tutması bekleniyor. Hanks, Avustralya'da Lurhmann yapım şirketiyle birlikte 70'li yılların ünlü şarkıcısı Elvis Presley'i konu alan bir film üzerinde çalışıyordu. Hanks'in şarkıcı ve oyuncu olan eşi Rita Watson da Avustralya'da bir dizi konser vermişti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Rita Wilson, Avustralya, Hollywood, Tom Hanks, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Haberler
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları