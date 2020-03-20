Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı - Güncel

Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

MELBOURNE (AA) –Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 7'ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756'ya yükseldi.

20.03.2020 04:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 04:28
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
MELBOURNE (AA) – Avustralya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 7'ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756'ya yükseldi.
Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney'deki Ryde Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti.
Dün gece yaşanan can kaybıyla birlikte NSW'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıkarken, toplam can kaybı 7'ye ülke genelindeki vaka sayısı ise 756'ya yükseldi.
Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak'tan itibaren vakaların hızla artması üzerine dün alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan Scott Morrison, Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin bugün saat 21: 00'den itibaren ülkeye alınmayacağını açıklamıştı.
Yasak dışında tutulanlara da ülkeye girdiklerinden itibaren 14 gün boyunca kendi kendilerini karantinaya alma zorunluğu getirildi. Karantina kurallarını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Avustralya, Galler, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Almanya’da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin ’Korona-Partisi’ tepki çekti Güncel
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Loading