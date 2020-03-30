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Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, vaka sayısı 4 bin 203'e yükseldi.

30.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:58
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18'e çıktı
Avustralya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, vaka sayısı 4 bin 203'e yükseldi.
Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Sağlık Bakanı Rachel Stephen-Smith, Canberra 'daki hastanede Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 80'li yaşlardaki kadının öldüğünü açıkladı.
Böylece ülke genelinde yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 4 bin 203'e yükseldi.
Virüsün ekonomik etkisine karşı 130 milyar dolar
Başbakan Scott Morrison, Kovid-19 krizi sırasında ülkedeki iş kaybını önlemek için 130 milyar Avustralya doları (yaklaşık 80 milyar Amerikan doları) tutarında destek paketi hazırladıklarını açıkladı.
Morrison, destek kapsamında gelirinin yüzde 30 veya daha fazlasını kaybeden işverenlere, işçilerine iki haftada bir ödemeleri için 1500 Avustralya doları (924 Amerikan doları) ödeneceğini duyurdu.
Ödemenin tam zamanlı çalışanların yanı sıra bir iş yerinde 12 ay veya daha fazla çalışan herkes için geçerli olduğu belirtildi.
Yeni yasaklar bu gece devreye girecek

Başbakan Morrison'un duyurduğu, sağlık ihtiyaçları, egzersiz, işe veya eğitime gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini haricinde evden çıkılmaması kuralları, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı Avustralya'da, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında iki kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Avustralya, Canberra, Güncel

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