Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Avustralya'nın Canberra ve Melbourne kentlerinde iki kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30'a yükseldi.

04.04.2020 06:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:52
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Avustralya 'nın Canberra ve Melbourne kentlerinde iki kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30'a yükseldi.
Avustralya Başkent Bölgesi Sağlık Şefi Kerryn Coleman ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos tarafından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19'a yakalanan 80'li yaşlardaki erkek hasta başkent Canberra'da, 70'li yaşlardaki kadın hasta Melbourne'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelindeki koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a çıkarken, 280 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 5 bin 529'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Hunt: "Her birimiz bir hayatı kurtarabiliriz"
Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyarak evde kalan Avustralyalıların binlerce kişinin hayatını kurtardığını dile getiren Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Her birimiz bir hayatı kurtarabiliriz ya da herhangi birimiz yanlış bir şey yaparak bir hayatı riske atabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bakan Hunt, virüse karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, Avustralyalıların alınan önlemlere uymalarının önemli olduğunu belirtti.
Qantas ve Jetstar'ın 50 personeli virüse yakalandı
Mart sonundan itibaren uluslararası uçuşlarını durduran Avustralya'nın ulusal havayolu şirketi Qantas ve iştiraki Jetstar'da çalışan 8 pilot ve 19 kabin görevlisi olmak üzere toplam 50 personelde Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.
Hastalanan personelin 14 günlük karantinaya alındığını açıklayan Qantas Sağlık Direktörü Ian Hosegood, havalimanlarının yanı sıra uçaklarda da personel ve yolcuların güvenliği için gerekli önlemleri artırdıklarını söyledi.
Avustralya'da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avustralya, Canberra, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30'a çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis’te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var

Son Dakika Güncel Haberleri

08:05: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber 08:00: Balıkesir'de kontroller başladı - Haber 07:58: CANLI YAYIN - Haber 07:54: Ticari aracın arka koltuğundaki 4 kişiye jandarmadan sosyal mesafe uyarısı - Haber 07:49: Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 00:26: Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber