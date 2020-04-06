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Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı artıyor

Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 39'a, vaka sayısı 5 bin 750'ye çıktı.

06.04.2020 06:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:04
Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı artıyor
Avustralya 'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 39'a, vaka sayısı 5 bin 750'ye çıktı.
Victoria ve NSW Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalanan biri kadın, diğerleri erkek toplam 4 kişi tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.
Son can kayıplarıyla Avustralya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıkarken, yaklaşık 300 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 bin 750 olarak kaydedildi.
Ruby Princess yolcu gemisine soruşturma
NSW'deki 2 bin 637 vakadan 600'ünün kaynağı olduğu belirtilen ve 11 yolcusunun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Ruby Princess adlı yolcu gemisindeki ihmalleri araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.
Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, geminin bağlı olduğu Carnival Cruise Line şirketi yetkililerinin cevaplanması gereken sorular olduğunu söyledi.
Sydney Limanına 18 Mart'ta 2 bin 700 yolcusuyla demirleyen ve yetkililerinin Kovid-19 salgını hakkında ilgili birimleri bilgilendirmemekle suçlandığı gemide şu anda 200'e yakın vaka bulunduğu belirtildi.
Yeni Zelanda'da vaka sayısı bin 106'ya çıktı
Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield, ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiye uygulan testler sonucunda Kovid-19'a yakalananların sayısının bin 106 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Hastanelerde tedavi altındaki 13 kişiden üçünün yoğun bakımda olduğunu belirten Dr. Bloomfield, "Dünkü güncellememizden bu yana iki kişi hastaneden taburcu edildi ve evde toparlanıyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kovid-19 nedeniyle sadece 1 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'da 25 Mart'tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel
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