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Avustralya'da Kovid-19'u kasıtlı yayanlara ömür boyu hapis cezası

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 50 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 6 bini aştığı Avustralya'da, virüsü kasıtlı olarak yayanların ömür boyu hapse mahkum edileceği bildirildi.

08.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:22
Avustralya'da Kovid-19'u kasıtlı yayanlara ömür boyu hapis cezası
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 50 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 6 bini aştığı Avustralya 'da, virüsü kasıtlı olarak yayanların ömür boyu hapse mahkum edileceği bildirildi.
Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Kovid-19'u kasten yaymaya çalışanların, bir sağlık çalışanının ölümüne yol açmaları halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.
Ülkede son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Hunt, "Adalet Bakanlığından görüş aldım, Kovid-19'un kasıtlı olarak yayılması, her eyalet ve bölgede geçerli olan genel ceza kanunları uyarınca suçtur. Bu suçlardan en ciddi olanı, eğer bir kişi kasıtlı olarak sağlık çalışanına virüsü bulaştırıp ölümüne yol açacak bir adım atarsa en yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına 11 milyon maske dağıtılacak
Sağlık çalışanlarına virüs bulaşmasını engellemek amacıyla 11 milyon maske dağıtılacağını açıklayan Hunt, hayat kurtarmakta ön saflarda mücadele eden doktorlara, hemşirelere, eczacılara, sağlık görevlilerine ve yaşlı bakımevi çalışanlarına teşekkür etti.
Karantina kurallarına uymayanlara elektronik kelepçe takılacak
Kovid-19'dan 6 kişinin öldüğü Batı Avustralya Eyaletinin Başbakanı Mark McGowan, karantina kurallarına uymayan kişilere takılmak üzere 200 elektronik kelepçe satın aldıklarını duyurdu.
Toplumu korumak için kelepçe takılacak kişilerin GPS yardımıyla takip edileceğini dile getiren McGowan, "Umarım bu cihazların çoğunu kullanmamıza gerek kalmaz." dedi.
Kovid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik önlemler kapsamında ibadet yeri, yüzme havuzu, müze, kütüphane, plaj gibi alanların kapatıldığı ülkede sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkma yasağı bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.
Cenaze defin işlemlerinin en fazla 10, düğün törenlerinin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da, kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avustralya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Avustralya'da Kovid-19'u kasıtlı yayanlara ömür boyu hapis cezası - Haberler

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