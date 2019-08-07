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Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

07.08.2019 03:25 Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü
Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Canberra Times'da yer alan habere göre başkentin 90 kilometre doğusundaki Braidwood bölgesinde, içinde sadece erkek pilotun bulunduğu XL-2 Liberty tipi tek motorlu uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Özel bir arazideki piste iniş yapmaya çalışırken düşen uçağın pilotu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın, uçak bakımı, operasyonlar ve teknik arızalar konularında deneyime sahip 3 uzman tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Avustralya, Canberra, Times, Güncel

Kaynak: AA

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