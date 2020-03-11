Avustralya'da küçük uçak düştü: 5 ölü
Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın enkazının Quintell plajı yakınlarında bulunduğu açıklandı. 2 saatlik arama sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.
Avustralya Deniz Kuvvetlerinden iki helikopter ve bir kurtarma jeti, uçağı arayan acil servislere katılarak düşen uçağın enkazının bulunmasını hızlandırdı. Uçakta hükumet çalışanlarının bulunduğu belirtiliyor. - QUEENSLAND
Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın enkazının Quintell plajı yakınlarında bulunduğu açıklandı. 2 saatlik arama sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.
Avustralya Deniz Kuvvetlerinden iki helikopter ve bir kurtarma jeti, uçağı arayan acil servislere katılarak düşen uçağın enkazının bulunmasını hızlandırdı. Uçakta hükumet çalışanlarının bulunduğu belirtiliyor. - QUEENSLAND
Kaynak: İHA
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