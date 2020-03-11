Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Avustralya'da küçük uçak düştü: 5 ölü - Haberler

Avustralya'da küçük uçak düştü: 5 ölü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Avustralya'da küçük uçak düştü: 5 ölü
Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın enkazının Quintell plajı yakınlarında bulunduğu açıklandı. 2 saatlik arama sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Avustralya Deniz Kuvvetlerinden iki helikopter ve bir kurtarma jeti, uçağı arayan acil servislere katılarak düşen uçağın enkazının bulunmasını hızlandırdı. Uçakta hükumet çalışanlarının bulunduğu belirtiliyor. - QUEENSLAND

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Haberler
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, Haberler
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın