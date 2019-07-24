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Avustralya'da listeria enfeksiyonundan 2 kişi öldü

Avustralya'da listeria bakterisi bulaştığı sanılan somon füme tüketen iki kişi hayatını kaybetti.

24.07.2019 18:42 Avustralya'da listeria enfeksiyonundan 2 kişi öldü
Avustralya'da listeria bakterisi bulaştığı sanılan somon füme tüketen iki kişi hayatını kaybetti.
ABC'nin haberine göre, farklı eyaletlerde iki kişi listeria bakterisinin yol açtığı enfeksiyondan (listeriozis) öldü, bir kişi de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Avustralya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Prof. Brendan Murphy, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden ikisinin de 70 yaşının üzerinde olduğunu ve başka sağlık sorunlarının da bulunduğunu belirtti.
Murphy, soruşturmaların, enfeksiyonların muhtemelen somon füme kaynaklı olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.
Bakteri bulaştığı sanılan somon fümelerin, ülkede somonun en fazla üretildiği Tazmanya eyaletinden geldiği ileri sürüldü.
Büyük ihtimalle somon füme tükettikten sonra listeria bakterisi bulaşarak yaşamını yitiren söz konusu iki kişinin, Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletinden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğu bilinen listeria bakterisi, genellikle toprak, su ve hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşıyor.
Yüksek ateş, baş ağrısı, kramp, bulantı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümcül etki gösteriyor.
Ülkede listeria salgınının ortaya çıktığı şubat ve mart aylarında 11 kişi enfeksiyonuna bağlı olarak yaşamını yitirmişti.

Sağlık Bakanlığı, Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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