21.06.2019 09:36
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Avustralya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Avustralya

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ardından Avustralya'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 'nin ardından Avustralya 'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılınmaya devam ediyor. Avustralya'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde bugün Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Namaz öncesi Sidney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy bir konuşma yaptı. Milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aksoy, şehit edilen Muhammet Mursi ve ailesi başta olmak üzere tüm Müslüman alemine başsağlığı diledi. - SİDNEY
Kaynak: İHA
Mısır , Avustralya , Muhammed Mursi , Güncel

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