21.06.2019 09:50
Haberler » Güncel » Haber

Avustralya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Avustralya

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ardından Avustralya'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 'nin ardından Avustralya 'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılınmaya devam ediyor. Avustralya'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde bugün Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Namaz öncesi Sidney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy bir konuşma yaptı. Milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aksoy, şehit edilen Muhammet Mursi ve ailesi başta olmak üzere tüm Müslüman alemine başsağlığı diledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mısır , Avustralya , Muhammed Mursi , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:24Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
11:23Dünya Şampiyonu Bostanlıspor adına yarışacak
11:23flaş//4
11:22Gediz'de polislere başarı belgesi
11:22Yoğurt yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu
11:22Kraliçe'ye Ankara'da doğum günü kutlaması
11:22flaş//4