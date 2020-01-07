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Avustralya'da Olan Yangını Anlamanızı Sağlayacak 25 Fotoğraf

Ne yazık ki Avustralya'da dev bir yangın oldu ve milyonlarca hayvan hayatını kaybetti, buna ek olarak insanlar da evlerini kaybetti.

07.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:21 Avustralya'da Olan Yangını Anlamanızı Sağlayacak 25 Fotoğraf
Ne yazık ki 'da dev bir yangın oldu ve milyonlarca hayvan hayatını kaybetti, buna ek olarak insanlar da evlerini kaybetti. Yangının büyüklüğü son yıllarda yaşanan tüm yangınlardan fazla.

Fotoğraflar arasında göreceksiniz gökyüzü kıpkırmızı.

Dumanlar ve ateşler her yeri sarmış.

İtfaiyeler, evlerinden kaçan ve belli yerlere toplanmış insanlar, canını zor kurtaran hayvanlar ve her yeri sarmış ateş görüntüleri.

Bunlar bir fotoğrafçı tarafından stüdyo ortamında dijital olarak çekilmiş kareler değil.

Hepsi o yangın alanından gelen acı fotoğraflar…

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Fotoğraflar: Boredpanda.com

Avustralya, Güncel

Kaynak: TheGeyik

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