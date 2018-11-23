Avustralya'da Orman Yangını

23 Kasım 2018 Cuma 11:29



23 Kasım 2018 Cuma 11:29

Avustralya'nın Newcastle eyaletinin kuzeyinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle civardaki evleri tehdit etmeye başladı.Şimdiye kadar bin 300 hektarlık bir bölümü kül eden yangın bu sabah rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlenmeye başladı. Salt Ash'de kontrol altına alınamayan yangının Rookes RD'ye doğru ilerlediği, civardaki evleri yangından korumak için 100'den fazla itfaiye erinin konuşlandığı belirtildi. Yetkililer, sıcak batı rüzgarının yangının şiddetini artırdığını, Tanilba Körfezi ve Lemon Tree geçidine giden yolların kapanabileceğini söyledi. Yangını söndürme çalışmalarının helikopterle devam ettiği kaydedildi.Diğer taraftan şiddetli rüzgarın Sydney hava limanında uçuşları engellediği, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarının tek bir pistten sağlandığı, yolcuların belirsizlik içinde beklediği ifade edildi.Sydney Havalimanı sözcüsü "Kuvvetli rüzgar etkisiyle halen yalnızca bir pistten uçuşlar yapılabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı terminallerinde gecikmeler yaşanıyor" dedi. - SİDNEY